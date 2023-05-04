Айсен Николаев ознакомился с работой центра трудовой адаптации осужденных

Фото: Андрей СОРОКИН

4 мая руководитель республики Айсен Николаев вместе с начальником УФСИН России по Якутии Василием Седрисевым ознакомились с работой центра трудовой адаптации осужденных в исправительной колонии №1.

В центре осужденные трудятся в швейном, дерево- и металлообрабатывающем цехах. Николаев отметил, что здесь созданы условия не только для трудовой занятости, но и ведется профессиональное обучение осужденных граждан.

– Приобретение востребованной специальности помогает гражданам успешней адаптироваться в обществе после отбывания срока. Это очень важный аспект ресоциализации, который необходимо развивать и в дальнейшем, – сказал он.

Седрисев рассказал, что в этом году ведомством закуплено более 100 единиц современного оборудования, в основном, для лёгкой промышленности.

– В 2022 году мы получили заказы на производство продукции на сумму более 154 млн рублей. Это на 73 % выше, чем в 2021 году. Мы производим продукцию для сферы ЖКХ, строительства, медицинских учреждений

Он подчеркнул, что привлечение осужденных к труду дает им возможность компенсировать причиненный гражданам и государству ущерб, помогать своим семьям и в целом способствует профилактике рецидивной преступности.

Айсен Николаев поручил отработать вопрос по закупкам производимой продукции. Это касается, в первую очередь, металлоконструкций для отрасли ЖКХ и спецодежды для социальных учреждений.

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