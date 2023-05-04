В этом году овощей на клумбах в сквере Матери в Якутске не будет

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Овощи на клумбах в сквере Матери в этом году высаживать не будут. Об этом «КП — Якутия» сообщил руководитель Службы эксплуатации городского хозяйства Якутска Владимир Аммосов.

«Не будем в этом году высаживать овощи. В прошлом году это был эксперимент. Тренд задали, он был неплохой. Показали, что для озеления можно вот так использовать. Другие юридические лица, думаю, подхватят. Посмотрим. Но мы не будем высаживать», — рассказал он.

Напомним, в прошлом году горожан удивили овощи в цветочных клумбах на площади у озера Сайсары. Там были огурцы, помидоры, перец и др. Они даже плодоносили.

Посадка овощей была экспериментом. Его должны были масштабировать, если идея понравится горожанам. В соцсетях люди отнеслись к задумке по-разному — кто-то оценил, а кто-то был скептичен. Как бы там ни было, весь урожай забрали гуляющие по скверу.

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