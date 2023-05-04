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НовостиПроисшествия4 мая 2023 8:30

В пятницу в Якутске ожидается до 10 градусов тепла

Прогноз погоды в Якутске на 5 мая
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Днем в пятницу, 5 мая, в Якутске температура воздуха составит до +10 градусов, сообщает ЯУГМС.

«Без осадков, ветер западный ночью 2-5 м/с, днем 5-10 м/с. Ночью -1-3°, днем +8+10°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +9 градусов, западный ветер 4 м/с.

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