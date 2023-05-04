АЛРОСА отдает приоритет местным кадрам

Елена Калашникова, председатель Государственного комитета по занятости населения РС(Я). Фото: Госкомитет по занятости РС(Я)

В 2017 году был установлен план: до 2021 года трудоустроить 1400 жителей республики.

В 2018 году АЛРОСА и Госкомитет Якутии по занятости населения подписали соглашение о сотрудничестве при реализации приоритетного проекта «Местные кадры - в промышленность» на период с 2018 по 2022 год. За это время в группу АЛРОСА, включая «Алмазы Анабара», трудоустроились более 10 тысяч якутян, в том числе в 2022 году - порядка 3 тысяч.

БЕССМЕННЫЙ ЛИДЕР

Как рассказала председатель Государственного комитета по занятости населения РС(Я) Елена Калашникова, Госкомитет ежегодно проводит конкурс «Лучший участник проекта «Местные кадры - в промышленность». При этом АЛРОСА является бессменным лидером по трудоустройству граждан из числа местного населения.

Одним из достижений 2022 года является признание проекта «Местные кадры - в промышленность» на федеральном уровне. Так, в декабре в Москве состоялось награждение победителей и призеров Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи. Всего рассмотрено 926 практик от 574 участников из 73 субъектов России.

По словам Елены Калашниковой, в рамках дальнейшей реализации проекта «Местные кадры - в промышленность» организуется профессиональное обучение безработных, а также незанятых граждан по заявкам промышленных предприятий.

- В 2022 году по направлению органов службы занятости прошли обучение и трудоустроены в промышленные компании 384 безработных и незанятых гражданина, - сообщила Елена Виссарионовна. - В этом году планируется организовать обучение 342 безработных и незанятых граждан по заявкам ряда компаний, в том числе «Алмазы Анабара» группы АЛРОСА. В последние годы АЛРОСА расширила сотрудничество с учебными заведениями.

Игорь Ксенофонтов. Фото: Пресс-служба АЛРОСА

ИЗ БЕЗРАБОТНОГО - В ВОДИТЕЛЯ БЕЛАЗА

Игорь Ксенофонтов родом из Амгинского района. Ранее подрабатывал дальнобойщиком. Во время пандемии, будучи без работы, стал задумываться о будущем. Вскоре записался на курсы обучения вождению карьерного самосвала БелАЗ. По словам Игоря, работа привлекла достойной и стабильной заработной платой, не одним десятком льгот и гарантий.

Ньургун Татаринов. Фото: Пресс-служба АЛРОСА

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА

Ньургун Татаринов родился в селе Уолба Таттинского района. Он с детства мечтал стать автослесарем. Эта мечта привела его в СВФУ на автодорожный факультет. В 2021 году он начал работать автослесарем на прииске «Маят» «Алмазов Анабара». Ньургун узнал, что компания дает возможность получить дополнительное техническое образование без отрыва от производства, и решил пройти профессиональную переподготовку на горного инженера-механика.

В целом проект рассчитан на всех граждан, зарегистрированных и проживающих в Якутии. В первую очередь должны быть трудоустроены те, кто состоит на учете по безработице. Однако стать участником программы может любой житель республики.