В 2023 году многодетным семьям Якутии на улучшение жилищных условий направят около 300 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году на улучшение жилищных условий многодетных семей Якутии предусмотрено свыше 297 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минстроя республики.

Выплаты получит 81 семья с пятью и более детьми.

Кроме того, трем семьям с десятью и более детьми, включенным в республиканский реестр, по поручению главы региона направлено 28 миллионов рублей из резервного фонда правительства.

Всего с 2017 по 2022 год социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 422 многодетные семьи, из них 14 — с десятью и более несовершеннолетними детьми.

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