Восемь человек были доставлены в больницы после пожара в здании магазина «Илин Энэр» в Якутске

Фото: t.me/yakutsk_vecherniy

Пострадавшим от пожара в здании торгового центра «Илин Энэр» была оказана медицинская помощь, сообщает пресс-служба Минздрава Якутии.

На место происшествия оперативно выехало 6 бригад скорой медицинской помощи и 5 бригад Республиканского центра медицины катастроф.

За медицинской помощью обратились 15 человек, в том числе четверо детей. Пятерых взрослых медики доставили в РБ№2-ЦЭМП, троих детей — в РБ№1-НЦМ. Их состояние оценивается врачами как среднее. Остальным обратившимся медпомощь оказана сразу на месте.

Напомним, пожар в доме №25 на проспекте Ленина произошел утром 4 мая. Огонь от крыши здания перекинулся на балконы рядом стоящего многоквартирного жилого дома. О подробностях пожара можно почитать здесь.

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