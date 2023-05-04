Стали известны пять самых высокооплачиваемых профессий в промышленности Якутии

Фото: Минпромгеологии Якутии

Названы самые высокооплачиваемые, по данным за апрель и начало мая 2023 года, професии в промышленности Якутии, сообщает пресс-служба Минпромгеологии республики.

Это главный инженер, механик, начальник управления, фрезеровщик шестого разряда и главный маркшейдер. Работодатели готовы платить им от 300 тысяч рублей в месяц, плюс всякие льготы и надбавки.

Рейтинг составлен на основе специального сервиса «Работа России». Система анализирует предложения компаний и уровень зарплаты, после чего предоставляет сводные данные.

Отмечается, что на 2023 год вырастет спрос на специалистов, занятых в подземной разработке месторождений полезных ископаемых, обогащении, токарей, электрослесарей, водителей и машинистов экскаваторов.

Кроме того, в промышленной отрасли растут и заявки на целевое обучение с дальнейшим гарантированным трудоустройством с достойной зарплатой. Пишут, что за прошлый год число заявок выросло на 60%.

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