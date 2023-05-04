В воскресенье в Якутске пройдет акция «Свеча Победы»

Фото: мэрия Якутска

В воскресенье, 7 мая, жителей Якутска приглашают на патриотическую акцию «Свеча Победы», посвященную 78-летию Победы в ВОВ, передает пресс-служба мэрии города.

Она пройдет с 20:00 у Триумфальной арки на площади Победы. Сбор — с 19:00.

Участники почтут минутой молчания память павших и выложат из свеч слово «Помним».

В прошлом году в акции приняли участие более 10 тысяч горожан. Тогда она называлась «Свеча памяти».

На время проведения акции будет перекрыта часть улиц Хабарова, Богатырева, набережной Романа Дмитриева. Подробнее здесь.

О других мероприятиях ко Дню Победы можно прочитать тут.

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