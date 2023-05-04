Якутский боксер Василий Егоров начнет выступление на чемпионате мира в Узбекистане

Фото: «Спорт Якутии»

В Ташкенте с 1 по 14 мая проходит чемпионат мира по боксу. В столицу страны приехали лучшие спортсмены из 107 стран, сообщает «Спорт Якутии».

Уже сегодня, 4 мая, в борьбу вступят четыре спортсмена национальной команды России: Эдмонд Худоян (до 48 кг), Василий Егоров (до 51 кг), Габил Мамедов (до 63,5), Алексей Дронов (свыше 92 кг).

Якутянин Василий Егоров (до 51 кг) на стадии 1/32 встретится с турком Гюмюш Саметом. Начало дневной сессии — в 17 часов по якутскому времени.

Прямую трансляцию этих поединков можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец». Начало — в 17:00 по якутскому времени.

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