Адреса и график отключений света, воды, тепла и газа в Якутске на 4 мая

Плановые отключения света, воды, тепла и газа в Якутске на 4 мая 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 4 мая, по ряду адресов в Якутске временно прервется подача света, воды и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00 – 17.00 – ул. Газовиков, 1-40/2, ул. Окружная дорога, 1-9/2, ул. Красноярова, 25-58, ул. Тимирязева, 19-25, ул. Дежнева, 50, СОТ "Юннат", 202 мкр., корп. 11/2, 12/2, ул. Бутакова, 50-13/А, ул. Сибирская, 63/1, ул. Газовиков, 1-7, ул. Луговая, 4-38, ул. Северная, 1-15, ул. Воинская, 19, ул. Курганная, 5-14;

09.30 – 13.00 – мкр. Птицефабрика, ул. Билибина, СОТ «Птицевод» (частично), СОТ «Ытык-Кюель»;

09.30 – 16.00 – ул. Автодорожная, 11-19 (с дробями), ул. Чернышевского, 118-118/3; ул. Я. Потапова, 6-21, ул. Лермонтова, 164-172/1, Сергеляхское шоссе, 4 км частично, ул. Гимеинская, 7-32А;

13.00 – 15.00 – ул. П. Алексеева, 64-66, ул. Пирогова, 8, 8/2, 8а, ул. Ленская, ул. К. Цеткин, ул. Рыдзинского, ул.Ушакова;

13.30 – 16.30 – ул. Жорницкого, Окружная дорога, ул. Семилетки, ул. Якутская, ул. Бурнашова, ул. Космонавтов, ул. Пионерская, ул. С. Данилова, ул. Коммунаров, ул. Строителей, ул. Песчаная, переулок Сандал, переулок Светлый, квартал Энергетиков, ул. 8 Марта, ул. Дальняя.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях горячего водоснабжения:

09.00 – 16.00 – ул. Курнатовского, 1/1,1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 3/3, 3/5, ул. Мординова, 21, 21/1, 23, 32/1, ул. Кузьмина, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 32/4, 30/3, 32/3, 26в, 26б, 26а, призывной пункт, ул. Севастопольская, 21/1.

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключениях холодного водоснабжения, теплоснабжения:

10.00 – 12.00 – ул. Билибина, 19/18, 21/1, 50.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключениях газоснабжения:

08.00 -15.00 – ГРП-73, ГРП-124, ГРП-112, ГРП-80, ГРПШ-39, ГРПШ-99, ГРПШ-147, ГРПШ АБЗ, ГРПШ АБЗ ООО «Севердорстрой», ГРПШ-80, ГРПШ-119, ГРУ Якутское РУИ, ГРУ «Сахатрансстрой», ГРУ ГУП КДМ РС(Я), ГРУ ГКУ РМУ «Резерв», ГРУ Чернышевского, 110/2, ГРУ ИП Аулов, ГРУ «Хозмаркет», ГРУ Феоктистов, ГРУ ООО «Сунтаравтодор», ГРУ ООО «Айгуль», ГРУ ИП Кириллов;

09.15 – 14.30 - ИП Сивцев, Ветеринария, ООО “Арктика”.

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