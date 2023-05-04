В Якутии за сутки выявили 25 новых случаев коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 4 мая 2023 года в Якутии выявили 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила вице-премьер республики Ольга Балабкина в своем телеграм-канале.

Из них в Якутске зарегистрировали 16 заболевших COVID-19. В Ленском районе — два случая, в Аллаиховском, Анабарском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Среднеколымском, Сунтарском, Таттинском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 1507 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 837 675 тестов.

В больницы республики за сутки госпитализировано три человека с ковидом, выздоровели 149.

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