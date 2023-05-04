В Якутске поймали группу, подозреваемую в мошенничестве с земельными участками на 40 млн рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА

Утверждено обвинительное заключение о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, в отношении четырех жителей Якутска, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

По версии следствия, обвиняемые использовали поддельные правоустанавливающие документы (свидетельства о рождении и смерти, заключении брака) и путем обмана нотариусов оформляли свидетельства о праве на наследство по закону на неразграниченные земельные участки, расположенные на территории города. Впоследствии регистрировали право собственности на них.

Действовали они таким образом с мая 2015 года по февраль 2023-го.

За это время незаконно были отчуждены 16 земельных участков. Общая сумма ущерба городскому округу «город Якутск» составила свыше 40 миллионов рублей.

Заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. После вручения подозреваемым копий обвинительного заключения дело будет направлено в суд.

На время следствия на похищенные земельные участки наложен арест.

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