Экс-директор стройуправления Вилюйского района осужден за превышение должностных полномочий

В Якутии 3,5 года лишения свободы получил бывший директор районного стройуправления за превышение должностных полномочий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Вилюйском районе подрядчик не построил детский сад и школу, но деньги за них получил. За это перед судом предстал уже бывший директор МКУ «Инженерно-строительное управление», сообщает пресс-служба Верховного суда Якутии.

Детский сад на 50 мест в Кюбяинде и школа на 150 учащихся в селе Усун строились по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» с августа по декабрь 2021 года. Достоверно зная, что подрядчик не выполнил строительно-монтажные работы в полном объеме, директор МКУ «Инженерно-строительное управление» района незаконно подписал акты о приемке выполненных работ. Из-за его действий из госбюджета необоснованно израсходовано более 30 миллионов рублей, при этом социально значимые объекты в срок не возведены.

Свою вину мужчина признал полностью по его ходатайству уголовного дело было рассмотрено в особом порядке. Вилюйский районный суд признал его виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286 УК РФ), экс-чиновника приговорили к лишению свободы на 3,5 года в колонии-поселении.

Осужденный и его адвокат посчитали это решение несправедливым и суровым. В своей апелляционной жалобе они указали, что судебные заседания провели без переводчика, и подсудимый не в полной мере понимал суть некоторых вопросов, а также не осознавал характер заявленного им ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Между тем в материалах уголовного дела имеется заявление осужденного о том, что русским языком он владеет свободно, в помощи переводчика не нуждается. Осужденный имеет высшее образование, занимал руководящую должность в муниципальном казенном учреждении.

Апелляционная коллегия Верховного суда республик не нашла оснований для изменения приговора и оставил его в силе.

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