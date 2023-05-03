В четверг четвертого числа в Якутске прогнозируют ветер до 10 м/с

Фото: KP.RU

В четверг четвертого числа мая в четыре часа температура воздуха в Якутске составит до 9 градусов тепла, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер западный 5-10 м/с. Ночью -3-5°, днем +7+9°», — говорится в прогнозе.

Сегодня, 3 мая, в три часа дня в столице республики зафиксировали +8 градусов, северо-западный ветер 3 м/с.

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