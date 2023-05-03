В Якутске появится памятник настильщику чурочной мостовой

Фото: «Кыым»

В скором времени в Якутске появится новая скульптура — настильщик чурочной мостовой.

Памятник уже готов и ждет только согласования места и времени установки, передает издание «Кыым».

Ранее сообщалось, что его поставят в Старом городе, где улочки как раз и устланы чурками.

Скульптура представляет собой укладчика, который несет в руках три чурки. Автор — Николай Чоччасов, который в свое время создал еще один любимый горожанами памятник — дворника.

Предлагаем вам оценить новую работу мастера.

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