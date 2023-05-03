Полицейские Якутии нашли и вернули владельцу украденную спецтехнику стоимостью 20 млн рублей

Фото: МВД Якутии

В феврале 2023 года лизинговая компания из Олекминского района заявила о пропаже двух лесовозов «Урал» с манипулятором с участка, расположенного в 70 километрах к северу от города Олекминска.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции с коллегами из районного отдела уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность похитителя, передает пресс-служба МВД по Якутии.

Как оказалось, это был 40-летний житель Иркутской области. Мужчина заранее все тщательно подготовил и специально приехал за техникой в Якутию. За несколько дней до хищения он посетил участок и сказал, что он представитель лизингодателя, приехал все проверить.

Получив всю необходимую ему информацию о грузовиках и собственнике, он изготовил подложный акт изъятия транспортных средств. А через несколько дней вернулся и спокойно забрал чужую технику. В перевозке лесовозов ему помогли местные жители, которые понятия не имели, что их втягивают в преступление.

Похищенные «Уралы» с прицепами мужчина спрятал в лесу возле села Мача, что в 215 километрах от Олекминска. Там их и нашли полицейские.

В ходе следствия подозреваемый сознался, что планировал взломать GPS-датчики, стереть идентификационные номера автомобилей, а затем перегнать их в Иркутскую область, чтобы разобрать и сбыть по запчастям.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ — мошенничество. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он находится в Олекминске.

Похищенную технику вернули владельцу в целости и сохранности.

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