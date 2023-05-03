В Якутске рабочие повредили кабель и оставили без света жителей Центрального округа

Фото: «Якутскэнерго»

В среду, 3 мая, в 11:46 произошло технологическое нарушение в работе кабельной линии, питающейся с подстанции «Центральная», сообщает пресс-служба ЦЭС ПАО «Якутскэнерго».

В результате жители Центрального округа Якутска остались без света.

Как установила выехавшая на место оперативная группа, был поврежден кабель во дворе дома на улице Орджоникидзе, 8/1. Там сторонняя организация проводила несогласованные земляные работы. И ее сотрудники задели кабель.

В 12:58 электрики переключили сети и запитали потребителей по временной схеме. Ограничения электроснабжения полностью сняты.

Поврежденный участок выведен в ремонт.

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