Жителя Якутска приговорили к двум годам колонии-поселения за повторное пьяное вождение

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель Якутска осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения к реальному лишению свободы с конфискацией транспортного средства, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Установлено, что 32-летний мужчина, имея судимость за пьяное вождение, 28 февраля 2023 года снова сел за руль в нетрезвом состоянии.

Его поймали сотрудники государственной автоинспекции.

На водителя завели уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на пять. Также у него конфисковали автомобиль Toyota Corolla Fielder.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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