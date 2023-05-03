В Якутске 10 пожарных машин приехали из-за горящего матраса

Фото: KP.RU

2 мая в 22:56 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по Лермонтова, 102. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Якутии.

Сообщение о пожаре в высотном доме, где живут сотни человек, относится к приоритетным. Этим можно объяснить, что на тушение приехало 10 пожарных машин и 43 человека. Очевидцы на улицах Якутска то и дело слышали сирены и проезжающие мимо машины Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Причем первые машины прибыли уже через несколько минут после поступления сообщения.

К счастью, оказалось, что возгорание было небольшим – горел матрас в одной из квартир. Причина пожара — предположительно неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

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