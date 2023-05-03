Двух рыбаков из Кобяйского района будут судить за незаконный вылов 120 омулей

Фото: ГТРК ИРкутск

Два жителя Кобяйского района обвиняются в незаконном вылове рыбы в местах миграционных путях нереста, сообщает прокуратура Якутии.

Рыбаки знали, что в период осенне-зимнего нереста запрещено ловить рыбу, но пошли на преступление. Они вышли на лодке и поставили сети на реке Лена, выловив более 120 особей омуля. Ущерб биологическим ресурсам оценили в 223 тысячи рублей.

Было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору в местах миграционных путях нереста). По этой статьей максимальное наказание – до одного миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет.

Выловленная рыба изъята, а также наложен арест на лодку с подвесным мотором марки «Mercury 40». Дело отправлено в суд. Также прокуратура отправила иск о взыскании суммы причиненного ущерба.

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