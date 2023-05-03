В Булунском районе осужден убийца матери своей гражданской супруги

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее судимый житель Жиганского района осужден за убийство матери гражданской супруги, сообщает прокуратура республики.

Осужденный, будучи пьяным, поссорился с матерью своей сожительницы и стал ее избивать, а после этого схватился за нож. После эксперты насчитают около 60 ударов по телу бедной женщины, из них около 20 ударов ножом. Женщина получила тяжелые ранения и скончалась на месте происшествия.

Было заведено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

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