В Сунтарском районе Якутии направлено в суд уголовное дело об организации незаконного пансионата для престарелых и инвалидов

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Жительница Сунтарского района обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Женщина организовала пансионат для пожилых и инвалидов в своем жилом доме в селе Сунтар.

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

На момент проверки прокуратуры в пансионате находились 8 человек, некоторые из них не могли по состоянию здоровья передвигаться и обслуживать себя самостоятельно.

Отмечается, что при предоставлении услуг грубо нарушались права постояльцев, создавалась реальная угроза их жизни и здоровью.

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Например, здание центра не отвечало требованиям пожарной безопасности: эксплуатировались поврежденные розетки, установленный в котельной электрический бойлер обустроен без тепловой защиты, электропровода проложены на горючем основании, здание не отвечало требованиям по степени огнестойкости и другое.

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Не обустроена система холодного и горячего водоснабжения, выявлены многочисленные нарушения при организации питания.

При этом, чтобы сэкономить деньги, женщина не набирала персонал, а оказывала услуги самостоятельно.

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

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