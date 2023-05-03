В Сунтарском районе Якутии направлено в суд уголовное дело об организации незаконного пансионата для престарелых и инвалидов

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии
Жительница Сунтарского района обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.
Женщина организовала пансионат для пожилых и инвалидов в своем жилом доме в селе Сунтар.
Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии
На момент проверки прокуратуры в пансионате находились 8 человек, некоторые из них не могли по состоянию здоровья передвигаться и обслуживать себя самостоятельно.
Отмечается, что при предоставлении услуг грубо нарушались права постояльцев, создавалась реальная угроза их жизни и здоровью.
Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии
Например, здание центра не отвечало требованиям пожарной безопасности: эксплуатировались поврежденные розетки, установленный в котельной электрический бойлер обустроен без тепловой защиты, электропровода проложены на горючем основании, здание не отвечало требованиям по степени огнестойкости и другое.
Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии
Не обустроена система холодного и горячего водоснабжения, выявлены многочисленные нарушения при организации питания.
При этом, чтобы сэкономить деньги, женщина не набирала персонал, а оказывала услуги самостоятельно.
Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.
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