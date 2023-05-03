В Якутске 59-летний водитель наехал во дворе на девочку на велосипеде

Парковка на Ярославского. Фото: Столичная Госавтоинспекция

Во вторник, 2 мая, в Якутске произошло два наезда на несовершеннолетних, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Первый произошел около 15:00 во дворе дома на улице Притузова, 6А. 59-летний водитель Toyota Noah сбил 10-летнюю девочку на велосипеде.

В результате несовершеннолетняя получила закрытый компрессионный перелом тела двух позвонков первой степени, ушиб и рваную рану на правой голени, а также ссадины на пальцах руки.

Двор на Притузова. Фото: Столичная Госавтоинспекция

Второй наезд произошел около 18:00 на парковке дома на Ярославского, 13/1. 33-летний водитель Toyota Allion, двигаясь задним ходом, не заметил 15-летнюю девушку-пешехода.

У пострадавшей диагностировали закрытый перелом двух позвонков. Ее госпитализировали в больницу.

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