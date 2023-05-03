148 человек выздоровело от коронавируса в Якутии

В Якутии зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 3 мая в Якутии обнаружено 30 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о случаях.

За последние сутки 66,7% новых случаев заболевания зарегистрировано в Якутске, районах – 33,3%. Госпитализировано 4 человека, выздоровело 148 человек.

Первым компонентом привиты 726 964 человека, 100% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 197 645 человек, или 77,7% от количества лиц, у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации наблюдаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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