В Якутске изменился маршрут автобуса №6

Фото: 2ГИС

В Якутске начался ремонт по улице Бабушкина, в связи с этим движение транспорта временно будет прекращено, информирует администрация города Якутска.

Ремонтные работы продолжатся с 3 по 6 мая включительно. Маршрут №6 будет осуществлять движение до автобусной остановки «Почта № 4».

Источник: администрация Якутска

– Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, данное ограничение имеет временный характер, – сообщает пресс-служба мэрии.

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