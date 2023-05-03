Почти 8,5 тысяч якутян воспользовались субсидированными билетами до арктических районов

Фото: «Полярные авиалинии»

За первые три месяца текущего года субсидированными билетами до арктических районов воспользовались 8452 человека, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Оператор — авиакомпания «Полярные авиалинии» — освоила 146 миллионов рублей. Перелеты совершаются из Якутска во все 13 арктических районов и обратно. Это Белая Гора, Чокурдах, Саскылах, Зырянка, Жиганск, Мома, Оленек, Среднеколымск, Депутатский, Тикси, Батагай, Усть-Куйга, Саккырыр, Черский.

Наибольший объем субсидии выделен на такие популярные направления, как Батагай, Тикси и Среднеколымск. К примеру, размер субсидии на одного пассажира до Среднеколымска составляет 20600 рублей, до Тикси — 17800, до Батагая — 13800. Благодаря этому стоимость авиабилетов снижается в среднем на 60%.

С прошлого года субсидированными билетами могут воспользоваться все жители арктических районов вне зависимости от возраста, а также медицинские работники, участвующие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Раньше льготы распространялись только на граждан РФ в возрасте до 23 лет и старше 55 лет в период с 1 апреля по 31 октября.

В прошлом году из государственного бюджета республики на эти цели было направлено 600 миллионов рублей — льготные билеты приобрели 34,5 тысячи пассажиров. В этом году на субсидирование авиарейсов по арктическим маршрутам заложили также 600 миллионов рублей.

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