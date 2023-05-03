В Якутии ледоход на Лене и Колыме можно будет наблюдать онлайн

Фото: t.me/AnatolySemyonov

В этом году за движением ледохода можно наблюдать онлайн сразу у 11 населенных пунктов Якутии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов.

Мониторинг в режиме реального времени паводковой обстановки и уровня воды в реках Лена и Колыма производится через систему видеонаблюдения операторов связи «АрктикТелеком» и «Ростелеком».

Вдоль реки Лены видеокамеры установлены в городах Ленске и Олекминске, поселке Сангар, селе Тит-Ары, селе Улахан-Ан, селе Булгунняхтах, селе Верхний Бестях, поселке Мохсоголлох, городе Покровске и на Табагинском мысе. А вдоль реки Колыма камера установлена в поселке Зырянка Верхнеколымского района.

За движением ледохода можно наблюдать онлайн на официальном информационном портале республики по ссылке.

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