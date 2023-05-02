В Якутии готовят к запуску сайт по вопросам военной службы по контракту

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Якутии заработает информационная площадка для желающих пойти на военную службу по контракту, передает пресс-служба главы и правительства республики

Об этом сегодня на брифинге сообщил инструктор пункта отбора на военную службу в Якутске, старший прапорщик ВС РФ Алексей Колесов.

Сайт будет работать на базе Единого центра отбора граждан на военную службу по контракту. На нем будет представлена полная информация о контрактной службе.

Граждане могут записаться на прием в единый пункт отбора в санатории «Абырал». Кроме того, на портале будет указан перечень необходимых документов.

«Планируется дополнительно создать сайт, который будет информировать граждан о поступлении на военную службу по контракту, где граждане могут оставить свои заявки в режиме онлайн», — добавил Алексей Колесов.

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