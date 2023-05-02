В соседнем с Якутией регионе обнаружили птичий грипп

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Амурской области 2 мая сообщили о возникновении высокопатогенного гриппа среди домашних птиц в селе Привольное Тамбовского муниципального округа.

Как отметили в Департаменте ветеринарии Якутии, на сегодняшний день территория республики благополучна по гриппу птиц. Но в связи со вспышкой в соседнем регионе возникает большая вероятность заноса вируса сюда с перелетными птицами.

Ранее вопрос профилактики птичьего гриппа был рассмотрен на заседании противоэпизоотической комиссии при правительстве Якутии. Организациям, птицеводческим хозяйствам и птицефабрикам были даны соответствующие указания. В период охоты будут отобраны 75 проб от синантропных (живущих рядом с человеком) птиц и 348 проб от водоплавающих птиц, отметил руководитель Департамента ветеринарии Якутии Петр Петров.

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