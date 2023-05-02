В Якутии собираются создать первый инновационный животноводческий комплекс

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта республики готовит к запуску проекты по созданию инновационных животноводческих комплексов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Инициатором и исполнителем первого проекта станет компания ООО «Саҥа Олох». Комплекс мощностью около 5 тысяч литров молока в сутки планируют открыть в селе Сымах Мегино-Кангаласского района.

На комплексе замкнутого технологического цикла тепло и электроэнергия будут производиться за счет переработки отходов жизнедеятельности животных. Кроме того, в животноводческом комплексе будут использованы собственные импортозамещающие разработки, в том числе высокотехнологичного оборудования.

Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации объекта. Строительство первого инновационного животноводческого комплекса в Якутии начнется после получения заключения государственной экспертизы.

Отмечается, что в рамках проекта будут построены объекты, необходимые для содержания высокопродуктивного стада и выращивания нетелей.

«Для создания кормовой базы планируется выделение живкомплексу более 800 га земель сельскохозяйственного назначения. Сегодня уже проведены работы по разграничению земельных участков и по постановке их на кадастровый учет», — сообщили в Агентстве по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

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