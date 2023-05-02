В Якутске дети участников СВО получат бесплатные путевки в летние лагеря

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детей военнослужащих — участников специальной военной операции обеспечат бесплатными путевками в летние лагеря отдыха в пределах Якутии, сообщил замначальника управления образования мэрии Якутска Егор Охлопков.

Напомним, с 1 мая началась запись в муниципальные детские оздоровительные лагеря на период летних каникул. В этом году запись во все типы летних лагерей Якутска проводится на Едином портале госуслуг. Родители могут записать ребенка онлайн или лично подать заявление в образовательное учреждение.

Как отметил Егор Охлопков, в управление образования города поступило 770 заявлений от семей участников СВО. Дети военнослужащих — участников СВО получают бесплатные путевки один раз в год.

«250 детей будут отдыхать в лагере „Энергетик“ Министерства образования и науки республики, остальные 520 детей распределены по муниципальным стационарным лагерям отдыха и оздоровления „Спутник“, „Каландаришвили“, „Радуга“, „Бинго“ и „Родничок“. Места распределены по сезонам, отрабатывают школы, в которых обучаются дети», — проинформировал он.

Стоимость путевок составляет от 35000 до 43000 рублей, в зависимости от наполняемости, программы и инфраструктуры лагеря. Программа кэшбэка за путевку в летний лагерь в 2023 году не действует.

Всего летом будет функционировать 49 муниципальных лагерей на территории Якутска, в том числе 40 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, 5 детских загородных стационарных оздоровительных лагерей («Спутник», «Радуга», «Каландаришвили», «Бинго», «Родничок»), 2 лагеря труда и отдыха, 2 палаточных лагеря.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в отдел воспитания и дополнительного образования по телефону 8 (4112) 40-03-45.

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