В Якутии 10 семей внесены в Книгу почета лучших трудовых династий

Фото: пресс-служба Федерации профсоюзов Якутии

В Якутии 28 апреля состоялось торжественное вручение свидетельств о включении в Книгу лучших трудовых династий республики, сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов РС(Я).

В Книгу лучших трудовых династий Якутии в 2023 году внесены 10 семей, у которых общий трудовой стаж составляет от 159 до 644 лет. Это представители отраслей образования, энергетики, угольной промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и оленеводства.

Самый большой стаж — 644 года в образовании — у трудовой династии Платоновых из Хангаласского района. У семьи Алексеевых из Верхневилюйского района общий педагогический стаж составляет 423 года, а у Погодаевых из Томпонского района — 300 лет в оленеводстве.

Свидетельства о внесении в Книгу почета лучших трудовых династий Якутии вручил заместитель председателя правительства республики Георгий Степанов.

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