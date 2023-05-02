В среду в Якутске ожидается до 11 градусов тепла

Фото: KP.RU

Днем в среду, 3 мая, в Якутске температура воздуха составит до +11 градусов, сообщает ЯУГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с. Ночью -1-3°, днем +9+11°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики также зафиксировали +11 градусов, северо-восточный ветер 1 м/с.

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