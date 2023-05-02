Во Дворце культуры «Тойон Мюрю» имени Василия Никифорова-Кюлюмнюра в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса провели более 250 различных мероприятий

Дворец культуры «Тойон Мюрю» имени Василия Никифорова-Кюлюмнюра в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса. Фото: Айаал МОЛОКОТИН/Пресс-служба АЛРОСА

Культурный центр был введен в строй досрочно в феврале прошлого года благодаря усилиям строителей, Целевого фонда будущих поколений РС(Я) и АЛРОСА.

Сегодня в новом трехэтажном здании площадью 3800 квадратных метров размещены актовый зал на 270 мест, помещения для учебных занятий, огромная библиотека с читальным залом. Дворец культуры полностью укомплектован кадрами и оснащен передовым оборудованием. Об этом рассказал директор Максим Гоголев. Он сообщил, что за время работы мероприятия в культурном центре посетили десятки тысяч человек.

Директор Дворца культуры «Тойон Мюрю» Максим Гоголев. Фото: Айаал МОЛОКОТИН/Пресс-служба АЛРОСА

Свою деятельность во Дворце культуры развернули 25 различных кружков, ансамблей и объединений, в которых занимаются 430 человек. Здесь созданы комфортные условия для активной работы коллективов и разностороннего отдыха посетителей. Во Дворце культуры размещены МБУ КЦ «Тойон Мюрю», Усть-Алданская улусная библиотека и компьютерный зал.

Строительство здания началось в мае 2018 года за счет республиканского бюджета. В 2020 году по поручению главы Якутии Айсена Николаева незавершенный объект был включен в программу Целевого фонда будущих поколений РС(Я) «Во имя будущего» на 2020 - 2023 годы, которую финансирует АЛРОСА.

Здесь размещены МБУ КЦ «Тойон Мюрю», Усть-Алданская улусная библиотека. Фото: Айаал МОЛОКОТИН/Пресс-служба АЛРОСА

Якутская компания реализовала более 130 подобных проектов. Только с 2011 по 2022 год АЛРОСА направила в фонд более 9 миллиардов рублей, на которые были построены и отремонтированы школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, больницы, реабилитационные центры и жилые дома. Помимо КЦ «Тойон Мюрю», только за последние годы введены в строй Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в городе Якутске, больничный комплекс в поселке Батагай Верхоянского района, Многофункциональный культурно-досуговый комплекс имени Д. Ф. Ходулова в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса, учебно-лабораторный корпус Малой академии наук Якутии в селе Октемцы Хангаласского улуса, Дворец культуры в селе Намцы Намского улуса, строится Парк будущих поколений в городе Якутске.