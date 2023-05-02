«Мобильные доктора» осмотрели жителей всех 13 арктических районов Якутии

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Якутии врачи Республиканского центра мобильных бригад приняли 15 051 взрослых и детей всех 13 арктических районов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Проект был запущен в феврале этого года по инициативе главы Якутии Айсена Николаева. Он сочетает в себе возможности телемедицины и выездной работы врачей-узких специалистов, которых в арктических районах не хватает.

В министерстве здравоохранения Якутии сообщили, что осмотрены жители всех 89 населенных пунктов, расположенных в арктических районах. Врачи преодолели самолетами и вертолетами более 38 тысяч километров. Внутри районов пройдено по автозимникам 14 778 км пути. Иногда докторах приходилось ехать на снегоходах «Буран» или оленьих упряжках, но доехали до каждого села.

Для выездов в Арктику были сформированы шесть многопрофильных бригад, в состав которого вошли «узкие» специалисты. Это кардиологи, неврологи, офтальмологи, врачи ультразвуковой диагностики, травматологи, эндокринологи, урологи и другие.

Мобильные многопрофильные бригады были оснащены аппаратами для УЗИ-диагностики, снятия электрокардиограммы (ЭКГ), энцефалограммы (ЭЭГ), щелевой лампой для исследования различных структур глаза, аппаратурой для определения уровня холестерина, сахара крови, аппаратом холтеровского мониторирования, материалами для сбора анализов на вирус папилломы человека, онкомаркеры, жидкостной цитологии, ИФА на гепатиты, гормоны.

Также были выполнены малые оперативные вмешательства (манипуляции), оказана неотложная помощь и помощь на дому.

Население труднодоступных сел других районов Якутии также хотят, чтобы «мобильные доктора» приехали с осмотрами к ним. К примеру, жительница Кобяйского района попросила организовать там работу «мобильных докторов». Предложение принято в работу, врачи планируют в июне выезды в труднодоступные пункты Кобяйского, а также Алданского районов. В мае запланирован вылет в арктический Усть-Янский район.

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