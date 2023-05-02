Как вести избирательную кампанию?

Фото: предоставлено партией СРЗП (Республика Саха - Якутия)

С 28 по 30 апреля в конференц-зале гостиницы «Азимут» в центре Якутска проходила учеба будущих кандидатов от СРЗП. Прибывшая из Москвы руководитель департамента подготовки и переподготовки региональных кадров Центрального аппарата партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Надежда Марковская посвящала собравшихся в тонкости ведения предвыборной борьбы, учила современным технологиям и закрепляла традиционные.

В семинаре приняли участие порядка 40 человек из столицы республики и близлежащих улусов, среди которых были как кандидаты, так и руководители предвыборных штабов.

- Это были три очень насыщенных дня. В первые два дня занятия проходили с 9 часов утра до позднего вечера, в третий Надежда Георгиевна проводила индивидуальные консультации, намечая стратегию и тактику избирательных кампаний, - рассказала секретарь бюро Совета регионального отделения СРЗП Сардана Таппагарова.

По ее словам, якутские справороссы будут оказывать своим кандидатам всестороннюю организационную и юридическую помощь.

- Они не будут брошены, подобная учеба будет проводиться и в улусах, - сообщила Таппагарова.

Отметим, что «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» - единственная партия в республике, которая столь серьезно подошла к проведению большой избирательной кампании 2023 года. Стройные ряды ее кандидатов пойдут на выборы вооруженными специальными знаниями при всеобъемлющей поддержке профессиональных технологов. Это свидетельствует о серьезном настрое СРЗП, с которым соперникам непременно придется считаться.