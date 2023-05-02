В Намском районе местная жительница ограбила дворника Фото: Иван МАКЕЕВ

В Намском районе средь бела дня было совершено дерзкое ограбление дворника, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Пожилой мужчина как обычно убирался в одном из дворов. К нему подошла незнакомка и попросила одолжить телефон, чтобы вызвать такси. Когда ей в руки попал чужой мобильник, женщина скрылась. Пенсионер попытался догнать ее, но не сумел. Позже он обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что дерзкий грабеж совершила 32-летняя местная жительница. Похищенный телефон оставила себе. Заведенр уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабёж».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.