В Ленском районе Якутии «Бессмертный полк» пройдет в традиционном формате

Фото: пресс-служба администрации Ленского района

Глава Ленского района Жумарт Абльманов принял решение, что в Ленске акция «Бессмертный полк» пройдет в традиционном формате. Об этом он сообщил 2 мая на планерном совещании, передает пресс-служба администрации района.

В День Победы жители города смогут пройти по улицам с портретами воинов-победителей.

Ранее сообщалось, что в Якутии отменили традиционное шествие «Бессмертного полка». Вместо этого участникам предлагали разместить фотографии на окнах автомобилей, одежде, а также в социальных сетях.

Однако глава Ленского района принял решение не изменять формат, а провести мероприятие традиционно.

«Бессмертный полк — это всенародная патриотическая акция, которую поддерживают многие жители Ленского района. Они проходят по улицам с портретами своих предков-победителей по велению сердца и души. Так они почитают память героев. И мы должны поддержать их в этом», — сказал Жумарт Абильманов.

Участвовать в шествии «Бессмертного полка» могут все желающие, никаких заявок заранее подавать не нужно. Формирование колонн начнется 9 мая в 10.45 напротив Центра досуга и народного творчества. Конечной точкой станет обелиск воинам, погибшим в годы ВОВ, где расположен «Вечный огонь». Там пройдет торжественный митинг, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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