Молодой экс-сотрудник УФСИН, бравший взятки, получил 7,5 года колонии строгого режима

Фото: Михаил ФРОЛОВ

24-летний бывший сотрудник УФСИН признан виновным в получении взятки и приговорен к 7,5 года колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок три года, передает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Как установило следствие, в феврале 2022 года молодой человек получил более 35 тысяч рублей в качестве взятки за создание особых условий одному из осужденных.

После этого в период с марта по май того же года он пронес на территорию охранной зоны исправительной колонии 14 мобильных телефонов и комплектующих. За эту «работу» он получил уже свыше 150 тысяч рублей.

Недобросовестного стража порядка поймали сотрудники службы собственной безопасности УФСИН по Якутии.

На него завели уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом лично в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере. И уволили.

На суде первой инстанции бывшего младшего инспектора приговорили к штрафу в размере двух миллионов рублей. А также лишили его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на три года.

Однако прокуратура обжаловала это решение. И вышестоящий суд заменил штраф на реальный срок.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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