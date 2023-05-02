Телочка, которую три года назад погладил глава Якутии, стала матерью

Фото: пресс-служба Минсельхоза Якутии

Радостная весть прилетела из ГКП «Якутский скот» в Горном районе, сообщает пресс-служба Минсельхоза Якутии.

Три года назад в День сайылыка (который отмечается ежегодно 22 мая) глава Якутии Айсен Николаев посетил летнюю ферму предприятия. Тогда глава принял участие в церемонии установки сэргэ в честь открытия сайылыка, осмотрел усадьбу и летнюю ферму, ознакомился с состоянием коров и телят, пообщался с работниками хозяйства.

Фото: пресс-служба Минсельхоза Якутии

«Не смог глава Якутии пройти мимо стоявшего в стойле недавно родившегося теленка и погладил его. Малыш, которому от роду было несколько дней, спокойно отнесся к вниманию. В честь Ил Дархана работники хозяйства назвали теленка Айсеной», — рассказали в Минсельхозе.

Фото: пресс-служба Минсельхоза Якутии

И вот, три года спустя, Айсена сама стала матерью. На днях она родила крепкого бычка, которого назвали Дарханом. Отмечается, что сейчас теленок чувствует себя отлично, заряжая энергией всех работников хозяйства.

Фото: пресс-служба Минсельхоза Якутии

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.