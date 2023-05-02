Первого мая в Якутске в ДТП пострадал ребенок

Фото: Госавтоинспекция Якутска

1 мая после столкновения двух автомобилей 5-летнего ребенку потребовалась медпомощь, сообщает Госавтоинспекция Якутска.

В 11-м часу утра Toyota Corolla Fielder выезжала с прилегающей территории дома по Чернышевского, 99А на Покровский тракт. Выполняя маневр, водитель не предоставил преимущество машине, движущейся по главной дороге со стороны села Хатассы. В итоге автомобиль столкнулся с Toyota Premio.

Прибывшая бригада скорой помощи доставила 5-летнего пассажира Toyota Premio в больницу. Отмечается, что в момент аварии ребенок находился в детском удерживающем устройстве.

По данному факту назначена административная проверка.

Фото: Госавтоинспекция Якутска

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