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НовостиОбщество2 мая 2023 1:11

Мэр Якутска объездит дворы, отремонтированные и благоустроенные в 2022 году

Евгений Григорьев проверит состояние дворов Якутска, отремонтированных в прошлом году
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

На этой неделе глава Якутска Евгений Григорьев начнет объезды по объектам ремонта и благоустройства дворовых территорий, проведенного в 2022 году, сообщила пресс-служба мэрии по итогам общегородской планерки 2 мая.

Отмечается, что в прошлом году комплексный ремонт и благоустройство провели по 75 адресам многоквартирных жилых домов. Это детские и спортивные площадки, площадки для ТКО, асфальтирование и т.д.

Выездная проверка позволит выявить дефекты, проявившиеся за зиму и весну. Подрядчик должен будет устранить их по гарантийному обязательству.

Также в рамках выездов пройдут встречи с жильцами домов с участием управляющих компаний, обсудят вопросы дальнейшего содержания и обслуживания новых дворов и площадок.

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