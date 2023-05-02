Мэр Якутска объездит дворы, отремонтированные и благоустроенные в 2022 году

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

На этой неделе глава Якутска Евгений Григорьев начнет объезды по объектам ремонта и благоустройства дворовых территорий, проведенного в 2022 году, сообщила пресс-служба мэрии по итогам общегородской планерки 2 мая.

Отмечается, что в прошлом году комплексный ремонт и благоустройство провели по 75 адресам многоквартирных жилых домов. Это детские и спортивные площадки, площадки для ТКО, асфальтирование и т.д.

Выездная проверка позволит выявить дефекты, проявившиеся за зиму и весну. Подрядчик должен будет устранить их по гарантийному обязательству.

Также в рамках выездов пройдут встречи с жильцами домов с участием управляющих компаний, обсудят вопросы дальнейшего содержания и обслуживания новых дворов и площадок.

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