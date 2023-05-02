По каким адресам в Якутске отключат свет 2 мая

Плановые отключения света в Якутске 2 мая Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Во вторник, 2 мая, по ряду адресов в Якутске временно прервется подача электроэнергии в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00 – 15.30 - Речевая школа, Покровский тр.10 км, 7 км, 14 км, 20 км, мкр. ПТФ (частично), Покровское ш. 10 км, СОТ «Юннат», Старопокровский тр. 130/14, Отдых 2, СОТ «40 лет Победы», СХПК Хатасский.

09.00 – 17.00 – ул. Белое Озеро (частично), СОТ «Энергия».

09.30 – 11.00 – ул. Орджоникидзе 44/1, 44, 46/1, 44/1г, ул. Кирова 17/3, 17/1, 17, 17/4, 15, 15/5, ул. Октябрьская 8, 10, ул. Белинского 32/1.

09.30 – 12.00 - ул. П. Алексеева 4/1-4/3, 6/2, ул. Дзержинского 5-9.

09.30 – 15.30 - Покровский тр. 10 км, ул. Птицевод, Старопокровский тракт 124 по 130 с др, СОТ «Солнечный», СОТ «Сантехник», СХПК Хатасский.

09.30 – 16.00 – ул. Я. Потапова 6 по 21, ул. Лермонтова 164 по 172/1, Сергеляхское шоссе 4 км (частично), ул. Гимеинская 7 по 32а.

14.00 – 16.00 – ул. Ленина 15 по 21, ул. Курашова 1/1, ул. Ярославского 14 по 17.

14.00 – 17.00 – ул. П. Алексеева 4-6/1.

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