Сгорел один из гостевых домов по Покровскому тракту

Фото из архива ГУ МЧС России по Якутии

Утром 1 мая в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в гостевом доме на Покровском тракте Хангаласского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Оперативно прибывшие пожарные обнаружили, что здание охвачено открытым огнем. В результате происшествия гостевой дом с пристроем пострадали по всей площади в 48 кв.м.

Причина пожара, виновное лицо, ущерб устанавливаются. На тушение пожара привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники.ё

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