В Якутии за сутки выявили 52 новых случая коронавируса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По состоянию на 1 мая 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зарегистрировали 24 заболевших COVID-19. В Мегино-Кангаласском районе — пять случаев, в Намском — четыре, в Усть-Майском — три, в Мирнинском, Сунтарском, Таттинском — по два, в Анабарском, Вилюйском, Жиганском, Кобяйском, Ленском, Нюрбинском, Оймяконском, Среднеколымском, Хангаласском и Чурапчинском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 399 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 835 660 тестов.

В больницы республики за сутки госпитализировано два человека с ковидом, выздоровели 56.

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