В Якутске продолжается создание Единого теплосетевого предприятия

В Якутске продолжается работа над созданием Единого теплосетевого предприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Якутске рассмотрели вопросы организации Единого теплосетевого предприятия, сообщает пресс-служба Якутской городской думы.

Что такое ЕТСП и зачем оно нужно

Впервые о необходимости объединения всех сил, отвечающих за работу системы теплоснабжения в столице региона, заговорили еще в 2019 году. Тогда же в рамках Восточного экономического форума глава Якутии Айсен Николаев подписал соглашение о взаимодействии с руководством ПАО «РусГидро».

Сегодня к этой работе уже подключились мэрия, ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергия». Главная цель этого проекта – обеспечить качественное теплоснабжение города и максимально загрузить мощности Якутской ГРЭС-2.

Как создается новая структура

Как отчитались в ЖКХ Якутии, согласовано штатное расписание работников. Завершена оценка имущества, принадлежащего ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергия», которое будет передаваться новому предприятию. Решаются разногласия по выводам к отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

В компании «Якутскэнерго» проводят актуализацацию схемы теплоснабжения города на 2024 год с учетом создания АО «ЕТСП». Госкомцен Якутии выполнил расчеты прогнозных тарифов для новой структуры.

– На сегодняшний день необходимо организовать работу по таким направлениям, как получение разрешения ФАС России на создание АО «ЕТСП», государственная регистрация выпуска акций АО «ЕТСП», а также государственная регистрация АО «ЕТСП» в качестве юридического лица, – сообщили в «Якутскэнерго».

Депутаты Гордумы рекомендовали администрации Якутска согласовать все имеющиеся вопросы и провести необходимую работу по созданию ЕТСП в этом году. Также депутаты подняли вопрос а также проработать вопрос о теплоснабжении пригородных территорий, в частности по МУП «ПТСК».

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