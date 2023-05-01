Якутские борцы завоевали медали международного турнира в Бурятии

Фото: сборная Якутии

Якутские борцы сумели завоевали пять медалей международного турнира «Baikal open» на призы главы Республики Бурятия, сообщает ЯСИА.

На протяжении двух соревновательных дней, 29 и 30 апреля, борцы оспаривали чемпионство юбилейного турнира на спортивной арене Физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ. На соревнованиях выступили 228 спортсменов из 14 стран мира.

Золотую медаль завоевал Константин Капрынов. Якутский борец стал чемпионом в весовой категории до 70 кг. Он сумел победить известных борцов Евгения Жербааева из Бурятии, Сайын Казырык из Тувы, Кирилла Корнеева из Кемерово. Последнего в финале он победил со счётом 9:4 и завоевал золотую медаль.

Бронзовые медали получили четыре борца из Якутии — это Арыйан Тютрин (57 кг), Ньургун Скрябин (65 кг), Албан Аввакумов (74 кг) и Роман Николаев (79 кг).

Призовой фонд турнира на призы главы Бурятии составил 3 200 000 рублей: чемпионы получат по 90 тысяч рублей, за второе место — 60 тысяч рублей, за третье — 40 тысяч рублей.

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