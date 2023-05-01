Двое мужчин погибли при пожаре в лесной избушке в Мирнинском районе Якутии

Фото: pixabay.com

В лесу в 28 километрах от села Таас-Юрях Мирнинского района сгорело нежилое строение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

В результате пожара огнем повреждено строение на площади 25 кв.м. К сожалению, при пожаре погибли двое мужчин 1959 г.р. и 1981 г.р.

Причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Отмечается, что вызов на 01 не поступал. Пожарные подразделения не выезжали.

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