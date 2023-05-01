Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 мая 2023 1:34

Двое мужчин погибли при пожаре в лесной избушке в Мирнинском районе Якутии

Возгорание произошло из-за печи
Мария МАКАРОВА
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В лесу в 28 километрах от села Таас-Юрях Мирнинского района сгорело нежилое строение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

В результате пожара огнем повреждено строение на площади 25 кв.м. К сожалению, при пожаре погибли двое мужчин 1959 г.р. и 1981 г.р.

Причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Отмечается, что вызов на 01 не поступал. Пожарные подразделения не выезжали.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.