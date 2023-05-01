Глава Якутии поздравил жителей республики с Первомаем

Фото: ЯСИА

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей республики с 1 Мая — праздником Весны и Труда и назвал его праздником единения многонационального народа Якутии.

«Он воплощает наши самые светлые надежды, замыслы, планы, олицетворяет нашу главную общую цель — достойную жизнь каждому человеку через созидательный труд», — подчеркнул глава.

В этом году Первомай отмечается в Год труда в Якутии. Как отметил Айсен Николаев, с 2019 года Якутия занимает ведущие места в Российской Федерации и лидерство в ДФО по объему валового регионального продукта и темпам промышленного роста.

А накануне праздника 50-ти лучшим труженикам были вручены ежегодные премии главы республики «Человек труда» в размере 300 тысяч рублей. Также в Якутии есть два города трудовой доблести — Якутск и Алдан.

Глава отметил, что в этом году праздничные мероприятия у нас пройдут в формате встреч трудовых коллективов, торжественных собраний, конкурсов, культурных мероприятий и гуманитарных акций в поддержку участников специальной военной операции.

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