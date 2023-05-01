Госавтоинспекция Якутии переходит на усиленный режим несения службы

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

С 1 по 3 мая и с 6 по 10 мая на дорогах республики будет увеличена плотность нарядов ДПС, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

Сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить на выездах и въездах в населенные пункты, будут проводиться массовые проверки.

Особое внимание будет уделено выявлению водителей без прав, в состоянии опьянения, выезжающих на полосу встречного движения, нарушающих правила перевозки пассажиров, в том числе и детей.

Также внимание будет уделено пешеходам и мотоциклистам.

На федеральных автомобильных дорогах «Лена», «Колыма», «Вилюй» продолжат работу и передвижные посты дорожно-патрульной службы на базе патрульных автомашин Госавтоинспекции.

О водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, можно сообщить на номера телефонов дежурных частей Госавтоинспекции: 127, 8(4112)35-22-22, 8(4112)47-35-69, в полицию 102, в районах — по номерам телефонов дежурных частей отделов полиции.

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